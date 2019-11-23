بعد كشفه تفاصيل عن عمليات تجسس… منشق صيني يطلب اللجوء لأستراليا

طلب منشق صيني اللجوء السياسي لأستراليا، بعدما قدم معلومات عن تدخل بلاده في هونغ كونغ وأستراليا.

وذكرت صحيفة "ذي إيدج" الأسترالية، اليوم السبت، أن شخصا يعتقد أنه من جهاز المخابرات الصينية يسعى للجوء في أستراليا، بعدما قدم تفاصيل عن تدخل بلاده سياسيا في هونغ كونغ وتايوان وأستراليا. وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وتأتي حالة لجوء منشق صيني إلى أستراليا، بعدما تدهورت علاقاتها مع الصين في الأعوام القليلة الماضية، وسط اتهامات بأن الصين تتدخل في شؤونها الداخلية. وتخشى أستراليا أيضا أن تكون بكين تسعى لبسط نفوذها في منطقة المحيط الهادي.

وأفادت الصحيفة الأسترالية بأن المنشق الصيني، الذي أشير له باسم وانغ "وليام" لي شيانغ، قدم معلومات لمنظمة المخابرات الأمنية الأسترالية عن هويات ضباط كبار بالمخابرات العسكرية الصينية في هونغ كونغ.

وأضافت أنه قدم أيضا تفاصيل بشأن كيفية تمويل وتنفيذ الصين عمليات للتدخل السياسي في هونغ كونغ وتايوان وأستراليا.

ونقلت الصحيفة عن وانغ قوله في بيان للمنظمة:

أنا تورطت وشاركت شخصيا في سلسلة من أنشطة التجسس.

وامتنعت منظمة المخابرات الأمنية الأسترالية عن التعقيب وقالت إنها لا تعلق على المسائل المتعلقة بالعمليات أو الأفراد. في وقت قالت وزارة الداخلية الأسترالية أيضا إنها لا تعلق على قضايا فردية. فيما لم ترد وزارة الخارجية الصينية حتى الآن على طلب التعقيب.

وأشارت الصحيفة الأسترالية إلى أن وانغ قدم لحكومة بلادها تفاصيل بشأن اختطاف بائع كتب من هونج كونج، ونقله إلى البر الرئيسي للصين واستجوابه للاشتباه في أنه يبيع مواد تحض على الانفصال.