شرطة بريطانيا تتهم رجلا بتهريب البشر في قضية شاحنة الفيتناميين

وجهت الشرطة البريطانية اتهامات لرجل من أيرلندا الشمالية (23 عاما) بتهريب البشر في إطار تحقيق في مقتل 39 فيتناميا داخل حاوية شاحنة قرب العاصمة لندن الشهر الماضي.

وقالت الشرطة في بيان نشرته رويترز اليوم إنها اعتقلت كريستوفر كنيدي يوم الجمعة 22 نوفمبر تشرين الثاني وإن من المقرر مثوله أمام محكمة تشيلمسفورد الابتدائية في إنجلترا غدا الاثنين.

وقالت هيئة الادعاء الملكية إنها سمحت بتوجيه اتهامات التآمر بترتيب أو تسهيل سفر أفراد بغرض الاستغلال والتآمر لتسهيل مخالفة قانون الهجرة البريطاني.

وعثر على الجثث في 23 أكتوبر/تشرين الأول وبينها ثماني جثث لنساء في حاوية شحن في منطقة صناعية في إسيكس في مكان غير بعيد عن مراسي نهر التيمز.

ووجهت لسائق الشاحنة تهمة قتل 39 شخصا بطريق الخطأ والتآمر لتهريب بشر وغسل الأموال.