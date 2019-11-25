غرق 14 ألف خروف في البحر الأسود... فيديو وصور

انقلبت سفينة شحن كبيرة تحمل أكثر من 14 ألف خروف قبالة سواحل رومانيا، وسارعت خدمة الطوارئ لإنقاذ الحيوانات.

وحصل الحادث، صباح يوم أمس الأحد، بالقرب من مدينة كونستانتسا الجنوبية الشرقية، على ساحل البحر الأسود، بحسب صحيفة "بي بي سي".

A large cargo ship carrying more than 14,000 sheep has overturned off the coast of Romania, with rescuers scrambling to save the animals.



An operation involving police, firefighters and the Romanian coast guard was launched to save the sheep. pic.twitter.com/jYV25IVEQj — Nomaly (@OnlyNomaly) November 25, 2019

وتم إنقاذ جميع أفراد الطاقم السوريين وعددهم 22، كما قام كل من رجال الشرطة ورجال الإطفاء وخفر السواحل الروماني بمحاولة إنقاذ الخراف.

Cargo Ship With Almost 15,000 Sheep Overturns Near Romania pic.twitter.com/fhNCv12vAl — zeeshan (@zeeshan05112997) November 25, 2019

وبالنتيجة تم إنقاذ 32 رأسا، وقالت المتحدثة باسم خدمات الطوارئ في كونستانتسا، آنا ماريا ستويكا، لصحيفة "بي بي سي": "لقد أنقذنا بالفعل عددًا صغيرًا، كان يسبح في البحر".

وفي الوقت نفسه، تم نقل أحد أفراد الطاقم إلى المستشفى مع انخفاض حرارة الجسم.

Ship with 14,600 sheep sinks in Midia Port of Romania https://t.co/EYUYofInde pic.twitter.com/6vgh9Xk5Co — Oculus News (@Oculusnews) November 24, 2019

ولم تتبين بعد أسباب انقلاب السفينة، وقالت السلطات إنه سيتم إجراء تحقيق عندما تنتهي عملية إنقاذ الخراف وإنقاذ السفينة.

ويستخدم ميناء ميديا الروماني لتصدير الثروة الحيوانية، كما يعتبر أحد أكبر مصدري الثروة الحيوانية في الاتحاد الأوروبي.