نتنياهو: إيران تخطط لمهاجمة إسرائيل... فيديو

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إيران بأنها تخطط لمهاجمة بلاده، وأكد أن النظام الإيراني ارتكب المجازر بحق المئات من المواطنين الإيرانيين خلال الأسابيع الأخيرة.

ونشر رئيس الوزراء الإسرائيلي، فيديو في حسابه الشخصي على تويتر، أمس الأحد، أكد فيه ضرورة الضغط على إيران ودعم إسرائيل في "العدوان" الذي تخطط له إيران، على حد وصفه.

وجاء في التغريدة: "إيران تخطط لشن هجمات جديدة وذبحت خلال الأسابيع الأخيرة المئات من المواطنين الإيرانيين، أدعو دول العالم إلى تشديد الضغوط على إيران وإلى دعم إسرائيل التي تعمل ضد العدوان الإيراني".

إيران تخطط لشن هجمات جديدة وذبحت خلال الأسابيع الأخيرة المئات من المواطنين الإيرانيين.



أدعو دول العالم إلى تشديد الضغوط على إيران وإلى دعم إسرائيل التي تعمل ضد العدوان الإيراني. pic.twitter.com/wAz5zP51CF — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 24, 2019

​وقال نتنياهو عن النظام الإيراني: "هذا النظام طغياني بامتياز ويتم كشف النقاب عن وجهه الحقيقي في كل أنحاء العالم".

وجاء ذلك بعد أن انتهت، يوم الأربعاء الماضي، مهلة لغانتس لتشكيل حكومة بعد أن فشل نتنياهو في ذلك. وفي اليوم التالي أعلن الرئيس الإسرائيلي مهلة مدتها ثلاثة أسابيع يمكن لأعضاء الكنيست خلالها اختيار واحد منهم لمحاولة تشكيل ائتلاف.