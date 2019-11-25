محاكمة سائق شاحنة الموتى في بريطانيا

أقر سائق شاحنة بريطاني، اليوم الإثنين، متهم بقتل 39 فيتناميا عُثر على جثثهم في شاحنة قرب لندن الشهر الماضي بذنبه في التآمر للمساعدة في هجرة غير شرعية.

ومثل موريس روبنسون (25 عاما) وهو من أيرلندا الشمالية أمام محكمة عبر دوائر تلفزيونية مغلقة من سجن بيلمارش في شرق لندن ولم يطلب منه الإقرار بالذنب في 41 اتهاما آخرين منها 39 اتهاما بالقتل.

ولم يتحدد موعد المحاكمة ومن المقرر أن يمثل روبنسون مرة أخرى أمام المحكمة يوم 13 ديسمبر/ كانون الأول.

وعُثر على الجثث في 23 أكتوبر/ تشرين الأول وبينها ثماني جثث لنساء في حاوية شحن في منطقة صناعية في إسيكس في مكان غير بعيد عن مراسي نهر التيمز.

BREAKING: Police are continuing the investigation. https://t.co/lKMG7kamJS — LADbible (@ladbible) October 24, 2019

وألقى اكتشاف الجثث الضوء على تجارة البشر التي تجلب الفقراء من دول آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا عبر رحلة خطرة، وغالبا بعد دفع مبالغ باهظة لعصابات التهريب، إلى غرب أوروبا.

وكان أغلب الضحايا الذين عُثر على جثثهم في الشاحنة من إقليمي نيه آن وها تينه في شمال وسط فيتنام حيث يدفع نقص الوظائف وعوامل أخرى الناس إلى الهجرة.

وقال ممثل الادعاء وليام إملين جونز في جلسة اليوم بمحكمة أولد بيلي في لندن إن القضية من المرجح ان تتسع وتتعقد.

ANTI-SOCIAL MEDIA: Daily Mail readers on Facebook here, seen having a good chuckle and gloat over the discovery of 39 dead bodies in the back of a lorry in Essex.#ItsHilariousBecauseTheyreForeign pic.twitter.com/bf2WEkFnXi — The DM Reporter (@DMReporter) October 23, 2019

وأقر روبنسون بالتآمر مع آخرين في الفترة من الأول من مايو/ أيار 2018 و24 أكتوبر/ تشرين الأول من هذا العام على ارتكاب مخالفة المساعدة في هجرة غير شرعية بالإضافة إلى الحصول على مال كان يعلم أو يشك في أن مصدره عمليات إجرامية.

ووجهت الشرطة البريطانية اتهامات لرجل آخر من أيرلندا الشمالية أمس الأحد بالمساعدة في جلب 39 مهاجرا بشكل غير مشروع لبريطانيا. ومن المقرر أن يمثل الرجل (23 عاما) أمام محكمة تشيلمسفورد الابتدائية في إنجلترا اليوم الإثنين.