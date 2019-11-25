الأونروا تواجه عجزا بقيمة 167 مليون دولار وتناشد دول العالم لإنقاذها

أعلن القائم بأعمال وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، كريستيان ساوندرز، أن الوكالة تواجه عجزا بقيمة 167 مليون دولار يجب تأمينه قبل الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

عمان – سبوتنيك. وقال ساوندرز، خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم الاثنين في البحر الميت على هامش افتتاح أعمال اللجنة الاستشارية للأونروا، إن "الوكالة تعاني من عجز تراكمي إجمالي يبلغ 322 مليون دولار" لافتا إلى أن الوكالة حصلت مؤخراً على قرض من الأمم المتحدة بقيمة 30 مليون دولار لتتمكن من دفع رواتب العاملين.

دول تتبرع لإنقاذ الوكالة بينها الإمارات

وأضاف "نحتاج هذا المبلغ كي نسترد العافية لخدماتنا العادية والطارئة وميزانية المشاريع ولكن أيضاً إذا لم نحصل على هذا المبلغ الإجمالي نحن بحاجة الآن إلى 167 مليون دولار لكي نقدم خدماتنا بحد الكفاف بالمستوى الأدنى وهذا ضروري جداً بالنسبة لنا إن لم نحصل على هذا المبلغ لن نستطيع الإبقاء على مستوى الخدمات الحالي، هذا ناهيكم عن التحدي الذي سيطرق الأبواب خلال الأسابيع القادمة عندما نواجه العام 2020 ومتطلباتنا المالية في ذلك الوقت".

وتابع القائم بأعمال الأونروا قائلا "خلال الأسبوعين الماضيين حصلنا على بعض التبرعات السخية والتي تشمل التبرع من دولة الإمارات العربية 12.5 مليون دولار ليكون إجمالي ما حصلت عليه الأونروا خلال الأسبوعين الماضيين كتبرعات جديدة 33 مليون دولار".

كما كشف عن أنه، وخلال تواجده في نيويورك قبل أسبوعين، تمكن من "الحصول على قرض من الأمم المتحدة بقيمة 30 مليون دولار للتمكن من دفع رواتب العاملين لهذا الشهر"، مبينا أن "التحدي يتمثل في أنه يجب علينا أن ندفع قيمة هذا القرض قبل نهاية هذا العام".

وأردف "وحتى لا تكون الصورة ظلامية أنا على ثقة من أن الدول المتبرعة ستحاول إنقاذ الوكالة من الأزمة التي تواجهها، وهنالك جهود توظف بشكل كثيف على هذا الموضوع".

وتقدم الأونروا، منذ عقود، خدمات تعليمية وصحية ومساعدات غذائية لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية والقدس وغزة بالإضافة إلى للفلسطينيين بالمخيمات في لبنان وسوريا والأردن.