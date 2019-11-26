"حقائق صادمة"... رسالة من ضابط إسرائيلي لقادته تثير جدلا واسعا 

كشفت رسالة لقائد عسكري إسرائيلي عن معلومات صادمة حول واحدة من أكثر الأسلحة أهمية في الجيش الإسرائيلي.

وأثارت الرسالة التي بعث بها قائد سرية في سلاح المدرعات بالجيش الإسرائيلي إلى قيادة الجيش جدلا واسعا بين الجنود والضباط، بحسب موقع "عكا للشؤون الإسرائيلية".

وفي الرسالة، قال القائد العسكري إن الضباط يتمردون على تنفيذ الأوامر والتعليمات.

ونقل الموقع عن "معاريف" العبرية، أن "الحديث يدور عن الضابط عيدو فيوتكوبسكي الذي يحمل رتبة رائد ويشغل منصب قائد دورة ضباط سلاح المدرعات الذي يعتبر ذو أهمية كبيرة في سلاح المدرعات".

وكشف الضابط في رسالته عن أن "الجيش يعيش مشكلة كبيرة بخصوص سلم الأولويات في تنفيذ المهام، حيث يتم تنفيذها بدون الأخذ بالاعتبار المهمة ذات الأولوية عن غيرها".

وأشار الموقع العبري إلى أن فيوتكوبسكي قرر الاستقالة من منصبه بعد إرسالة هذه الرسالة.

وقالت إن هذه الاستقالة جاءت على الرغم من أن هذا الضابط يعد أحد الضباط المتميزين بالجيش الإسرائيلي، وكان مرشح لشغل مناصب عسكرية رفيعة مستقبلًا.