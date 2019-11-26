ميركل تؤكد ضرورة التغييرات السياسية في سوريا لضمان عودة اللاجئين

أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، أن التغييرات السياسية في سوريا ضرورية من أجل تهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين إلى ديارهم.

موسكو – سبوتنيك. وقالت ميركل، خلال لقاء صحفي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش "نحتاج لتغييرات سياسية في سوريا، كما نحتاج أيضا إلى العمل على دستور جديد، لأنه بهذه الطريقة فقط يمكننا ضمان تهيئة الظروف في سوريا، التي بموجبها يمكن للاجئين العودة من الأردن ولبنان وتركيا، وربما من ألمانيا. اليوم لا توجد مثل هذه الظروف، لذا أشكر الأمم المتحدة على جهودها".

وفي سياق آخر، أشارت ميركل إلى أهمية عملية السلام في ليبيا، والجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في هذا الصدد.

وأضافت المستشارة الألمانية في هذا الشأن "نأمل أن نساهم بالاستقرار السياسي في ليبيا".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، عودة ما يقرب من مليوني لاجئ سوري إلى بلادهم، بينهم أكثر من مليون نازح داخل البلاد.

وأشارت البيانات المعممة، الصادرة عن المنظمات الإنسانية إلى اضطرار نحو 7 ملايين سوري لمغادرة بلادهم، وذلك جراء اندلاع الأعمال العسكرية عام 2011.