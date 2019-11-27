بعد وفاته في السجون الإسرائيلية...الخارجية الأردنية تطالب بالكشف عن تفاصيل موت أبو دياك

طالبت وزارة الخارجية الأردنية، من خلال السفارة الأردنية في تل أبيب، السلطات الإسرائيلية بنقل جثمان الشهيد سامي أبو دياك والذي توفي، أمس، داخل سجون الاحتلال.

أعلن مصدر أن "الخارجية تسعى في الدرجة الأولى إلى نقل جثمان الشهيد أبو دياك، مشيرا إلى أنها ستخاطب سلطات الاحتلال فيما بعد بالكشف عن تفاصيل استشهاده والتقرير الطبي النهائي لحالته"، كما نقلت وكالة "عمون".

وأكد المصدر أن "السفارة الأردنية في تل أبيب تعمل على نقل جثمان أبو دياك بالسرعة الممكنة، حيث تم إرسال كتاب رسمي إلى الجهات المعنية هناك تطالب بتسهيل إجراءات نقله".

وأعلن وزير الخارجية أيمن الصفدي أمام النواب، أمس، عن إجراءات تقوم بها الخارجية لنقل جثمان أبو دياك.

ويقبع 21 معتقلا أردنيا في السجون الإسرائيلية، حيث أفرج مؤخرا عن الأسيرين الأردنيين عبد الرحمن مرعي وهبة اللبدي.