الخارجية الروسية تعلن فشل حرب واشنطن "الخاطفة" ضد حكومة مادورو في فنزويلا

أعلن رئيس قسم أمريكا اللاتينية في وزارة الخارجية الروسية، ألكسندر شيتينين، اليوم الأربعاء، أن الحرب الأمريكية الخاطفة ضد حكومة نيكولاس مادورو في فنزويلا قد فشلت.

موسكو - سبوتنيك. وقال شيتينين، متحدثا في نادي "فالداي" الدولي للحوار "فشلت سياسة الخنق بالعقوبات وفشلت الحرب الخاطفة ضد حكومة مادورو في فنزويلا."

وتشهد فنزويلا، منذ كانون الثاني/ يناير الماضي، أزمة سياسية حادة، إثر إعلان رئيس البرلمان، خوان غوايدو، نفسه رئيساً مؤقتا للبلاد.

وأعلنت الولايات المتحدة اعترافها بغوايدو مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم القيام بأعمال عنف ضد المعارضة. فيما أعلن مادورو، أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفا رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة".

ودعمت روسيا والصين وتركيا وعدد من الدول الأخرى مادورو كرئيس شرعي للبلاد.