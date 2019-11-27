ابتلع ولاعة ليربح رهان

ابتلع أحد سكان مدينة شنيانغ الصينية ولاعة بعد خسارة رهان عندما كان في حالة من الثمول مع أصدقائه.

فوفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية ابتلع رجل يبلغ من العمر 25 عاما، ولاعة بعد خسارة رهان مع أصدقائه غير آبه بخطورة الأمر ظنا منه أن الجسم الغريب سيخرج من الجسم بشكل طبيعي.

وبحسب الصحيفة بعد يومين شعر الرجل بألم حاد في المعدة بعد تناوله سبع أو ثماني زجاجات من البيرة أثناء تسكعه مع أصدقائه.

وفي صباح يوم الجمعة 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، نقل الرجل إلى المستشفى حيث كانت تفوح رائحة الغاز بمجرد أن يفتح المريض فمه.

وأوضح الطبيب أنه في غضون ثلاثة أيام سببت العصائر التي تفرزها المعدة بتآكل الولاعة الأمر الذي أدى إلى تسرب الغاز السائل القابل للاشتعال وقال: "لو تواجد المريض بالقرب من نار، فكان من المحتمل أن يحدث انفجار في المعدة والموت السريع".

وكشفت التحاليل الطبية عن وجود قرحتين في معدة المريض كان يمكن أن يتسرب إليهما الغاز السائل في حال لم يلجأ المريض إلى طبيب في الوقت المحدد.