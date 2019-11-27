حدث يعتبر الأول من نوعه في أوروبا

أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الأربعاء، أنه تم ضبط غواصة تنقل 3.3 طن من الكوكايين قبالة سواحل البلاد.

ووصفت الشرطة حسب "رويترز" بأن هذه هي أول غواصة يتم اعتراضها في أوروبا لتهريب المخدرات، مضيفة في بيان نشرته اليوم أنه تم ضبطها في المياه قبالة منطقة جليقية شمال غربي البلاد يوم السبت وفيها 152 عبوة مغلفة بعناية من الكوكايين.

وأشار رئيس وفد الحكومة المركزية في جليقية خافيير لوسادا للصحفيين اليوم "إن القيمة السوقية لكمية المخدرات المضبوطة تقدر بنحو 100 مليون يورو (110.22 مليون دولار)"، مضيفاً أن هذه عملية تاريخية، ستمثل نقطة تحول لقوات الأمن لأنها ستضطر الآن للتعامل مع هذا الاحتمال الجديد.

وقال مسؤولون إسبان إنهم تلقوا معلومات في بادئ الأمر عن الغواصة من مجموعة عمل مشتركة بين أكثر من حكومة تعمل على مكافحة تهريب المخدرات مما أدى لانطلاق عملية التعقب التي أدت لضبط الغواصة مساء السبت.