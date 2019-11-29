طائرة حربية صينية تخترق أجواء كوريا الجنوبية

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن الخرق حدث، اليوم الجمعة صباحا، وأفادت أن الطائرة من نوعy_9 ، وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية تفاصيل الخرق الجوي.

طائرة حربية صينية تخترق منطقة تحديد الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية مرة أخرى https://t.co/FMBt79ZZ7y — وكالة يونهاب للأنباء (@YonhapArabic) November 29, 2019

ودخلت الطائرة الصينية الأجواء الكورية الجنوبية في الساعة 10:05 صباحا، وخرجت 10:35، ثم عاودت للدخول مرتين بعدها قبل أن تغادر في الساعة 13:36 ظهرا بعد تدخل الطيارات المقاتلة لطردها.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية أن الطائرات الحربية الصينية اخترقت منطقة تحديد الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية أكثر من عشرين مرة هذا العام.