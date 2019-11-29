الإليزيه: فرنسا ستستدعي سفير تركيا بعد "إهانات" من أردوغان

قال مسؤول في الرئاسة الفرنسية، اليوم الجمعة، إن وزارة الخارجية الفرنسية ستستدعي سفير تركيا عقب تصريحات مهينة أدلى بها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال أردوغان إن تعليقات إيمانويل ماكرون حول الناتو تعكس "فهما مريضا وضحلا"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

ووجه أردوغان كلامه إلى ماكرون قائلا: "يجب عليك أن تتحقق مما إذا كنت تعاني من الموت السريري".

وقال المسؤول الفرنسي لرويترز "فيما يتعلق بالتجاوزات الأخيرة للرئيس التركي، فهذه ليست تصريحات بل إنها إهانات، وننتظر أن يوضح الرئيس أردوغان".

وتجدد التوتر بين تركيا وفرنسا أمس الخميس، حيث رفض الرئيس الفرنسي "فرض" تركيا عمليتها بشمال سوريا "كأمر واقع"، وقال إن "على تركيا ألا تتوقع تضامن حلفائها في حلف شمال الأطلسي معها بخصوص عملية نبع السلام العسكرية في شمال سوريا.

واتهم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ماكرون بأنه داعم للإرهاب، وقال للصحفيين في البرلمان الخميس "إنه (ماكرون) بالفعل الراعي للمنظمة الإرهابية (وحدات حماية الشعب الكردية) ويستضيفهم باستمرار في قصر الإليزيه. إذا قال إن حليفه هو المنظمة الإرهابية... فليس هناك ما يُقال أكثر بالفعل".

وأضاف "هناك فراغ في أوروبا حاليا يحاول (ماكرون) أن يستغله ليصبح زعيما للقارة، لكن القيادة مسألة طبيعية".

وطالب الوزير التركي ماكرون بإدراك أن تركيا حليف في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وأن عليه أن يقف بجانب الحلفاء.

وسبق أن استقبل ماكرون الشهر الماضي جيهان أحمد المتحدثة باسم "قوات سوريا الديمقراطية" التي تسيطر عليها الوحدات الكردية، ليعبر عن تضامن فرنسا مع تلك القوات.

ومن المتوقع أن يؤثر هذا التوتر بين تركيا وفرنسا على قمة الناتو في لندن الأسبوع المقبل، والتي تتزامن مع الذكرى السبعين لتأسيسه.