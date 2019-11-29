تركيا ترحل مقاتلين بلجيكيين من تنظيم "داعش"

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الجمعة، أنه تم ترحيل مقاتلين من تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) من تركيا في إطار برنامج لترحيل أعضاء المنظمة من أصول أجنبية.

أنقرة - سبوتنيك. وجاء في بيان الداخلية التركية "يتواصل ترحيل أعضاء منظمة "داعش" من الأصول الأجنبية. وفي إطار هذا البرنامج ، تم ترحيل اثنين من الرعايا البلجيكيين من تركيا اليوم".

وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، يوم أمس الخميس، أن 11 مسلحا من أصل فرنسي، من تنظيم "داعش" الإرهابي سيتم ترحيلهم، كذلك، من تركيا إلى فرنسا.

هذا واعتقلت سلطات الأمن التركية، خلال الفترة الأخيرة، أعدادًا كبيرة من عناصر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) ممن يحملون جنسيات دول أوروبية خلال عملية "نبع السلام" التي قامت بها القوات التركية الشهر الماضي في مناطق شمال شرقي سوريا.

وتقوم بعض الدول الأوروبية بإسقاط الجنسية عن مواطنيها المنضمين لـ"داعش"، لمنعهم من العودة إلى أوروبا، وترى أن الحل الأفضل هو أن يبقوا في سجون الدول التي اعتقلتهم.

وقال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، في تصريحات صحافية سابقة، إن أنقرة ستعمل على إعادة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، الذين تم إلقاء القبض عليهم إلى بلدانهم، مؤكدا أن "تركيا ليست فندقا لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى".

وكانت الداخلية التركية أعلنت عن ترحيل ثمانية من مسلحي "داعش"، الذين تم اعتقالهم من قبل الجيش التركي، وذلك إلى ألمانيا والمملكة المتحدة .