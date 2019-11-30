وكالة: رئيس وزراء مالطا يستقيل في 18 يناير

أفادت وكالة "فرانس برس"، اليوم السبت، أن رئيس وزراء مالطا، جوزيف موسكات، سوف يتنحى عن منصبه، في 18 يناير/ كانون الثاني، بعد انتقادات متزايدة لعرقلة التحقيق في مقتل الصحفية دافني كاروانا غاليزيا.