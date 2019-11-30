هولندا تلقي القبض على المشتبه به في حادثة الطعن بلاهاي

ألقت السلطات الهولندية، اليوم السبت، القبض على منفذ عملية الطعن التي طالت المارة بأحد شوارع مدينة لاهاي.

أمستردام - سبوتنيك. وذكرت وكالة "إن أو إس" الهولندية أن "لشرطة الهولندية ألقت القبض على مشتبه به قام بطعن ثلاثة أشخاص ليلة أمس في مركز مدينة لاهاي"، وتابعت أن "الجاني يبلغ من العمر 35 عاما، وفقا لتقارير الشرطة، وليس لديه مكان سكن دائم ، وقد تم اعتقاله في وسط المدينة".

وكانت أعلنت الشرطة الهولندية، الجمعة الفائت، إن عدة أشخاص أصيبوا بجروح في حادث طعن بشارع تجاري في لاهاي.

ووفقا لبيان شرطة المدينة، فإن أجهزة الطوارئ تتواجد في مكان الحادثة، حسب وكالة "رويترز".

وأفادت السفارة الروسية في لاهاي في هذا الصدد لوكالة "سبوتنيك" بأن الشرطة الهولندية تبحث عن رجل يرتدي ملابس سوداء يبلغ من العمر 40 - 50 عاما على خلفية هذا الهجوم.

وأكدت شرطة لاهاي، إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل بحادثة الطعن.