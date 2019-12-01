الأمن المكسيكي يهاجم عصابة مخدرات قرب الحدود الأمريكية

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الأحد، نقلا عن السلطات في ولاية كواويلا الشمالية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي خلال فترة تشهد توترا بين المكسيك والولايات المتحدة بسبب عصابات العنف، بينما قال مكتب النائب العام بولاية كواويلا، في بيان، إن مسؤولي الأمن بالولاية قتلوا بالرصاص المشتبه بهم الخمسة خلال اشتباكات في بلدة فيلا يونيون الصغيرة، التي تقع على بعد نحو 65 كيلومترا جنوب غربي مدينة بيدراس نيجراس الحدودية.

واندلعت أعمال العنف تلك خلال أسبوع، يمثل اختبارا لحكومة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الذي قال يوم الجمعة الماضي، إنه لن يقبل أي تدخل خارجي في المكسيك للتصدي للعصابات الإجرامية العنيفة ، مشيرا إلى أن بلاده سوف تعالج هذه المشكلة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، إنه يعتزم تصنيف عصابات المخدرات المكسيكية على أنها جماعات إرهابية مما أثار مخاوف من أن تمثل هذه الخطوة مقدمة لمحاولة تدخل الولايات المتحدة من جانب واحد في المكسيك، بينما تقول "رويترز"، إنه من المقرر أن يزور وزير العدل الأمريكي وليام بار المكسيك هذا الأسبوع لبحث التعاون بشأن الأمن.