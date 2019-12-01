الشرطة الهولندية: لا دليل على دافع إرهابي وراء حادث الطعن في لاهاي

خلصت السلطات في هولندا إلى عدم وجود دافع إرهابي وراء الحادث الذي وقع الجمعة الماضية في لاهاي، حين طعن شخص ثلاثة آخرين.

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "أليغمين داغبلاد" الهولندية، اليوم الأحد، نقلا عن محققي الشرطة، بعد الانتهاء من الاستجوابات الأولية، أن "الشخص البالغ من العمر 35 عاما، والذي ألقي القبض عليه بالأمس على خلفية حادث الطعن ليلة الجمعة في لاهاي لم يكن له دافع إرهابي"، مضيفة أن "الدافع وراء الهجوم لا يزال مجهولا".

وألقت السلطات الهولندية، أمس السبت، القبض على منفذ عملية الطعن التي طالت المارة بأحد شوارع مدينة لاهاي.

وذكرت وكالة "إن أو إس" الهولندية أن "الشرطة الهولندية ألقت القبض على مشتبه به قام بطعن ثلاثة أشخاص ليلة أمس في مركز مدينة لاهاي"، وتابعت أن "الجاني يبلغ من العمر 35 عاما، وفقا لتقارير الشرطة، وليس لديه مكان سكن دائم، وقد تم اعتقاله في وسط المدينة".

وقالت الشرطة الهولندية، الجمعة، إن عدة أشخاص أصيبوا بجروح في حادث طعن بشارع تجاري في لاهاي.

ووفقا لبيان شرطة المدينة، فإن أجهزة الطوارئ تتواجد في مكان الحادثة، حسب وكالة "رويترز".

وأفادت السفارة الروسية في لاهاي في هذا الصدد لـ"سبوتنيك" بأن الشرطة الهولندية تبحث عن رجل يرتدي ملابس سوداء يبلغ من العمر 40 - 50 عاما على خلفية هذا الهجوم.

وأكدت شرطة لاهاي، إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل بحادثة الطعن.

وقالت الشرطة عبر صفحتها على "تويتر" "أصيب 3 أشخاص على الأقل في حادثة الطعن ونقلوا بسيارات الإسعاف، ولا تزال السلطات تبحث عن الجاني".