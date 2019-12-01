إسرائيل تبعث رسالة عاجلة إلى المجتمع الدولي بشأن الشعب الإيراني

بعث وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، نفتالي بينيت، برسالة عاجلة إلى المجتمع الدولي بشأن الشعب الإيراني.

وكتب بينيت تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم، الأحد، دعا فيها المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة الدولية للشعب الإيراني، حول استعادة الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد مقطع فيديو حول الأمر نفسه، تطرق فيه إلى قرار السلطات الإيرانية قطع خدمة الإنترنت عن عموم أراضي البلاد الشهر الماضي، والتي تعزى إلى اندلاع المظاهرات والاحتجاجات التى ترجع إلى رفع أسعار الوقود.

A special message to help the Iranian people against their repressive regime:



קריאה מיוחדת לסייע לעם האיראני אל מול המשטר המדכא שלו: pic.twitter.com/0HI2IQ0EJf — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) November 30, 2019

واستشهد نفتالي بينيت بشاب إيراني يدعى حميد، يأمل في مستقبل أفضل له ولبلاده، ولكن ليس في مقدوره الدخول على "تويتر"، حتى يسمع صوته للعالم، منوها إلى أن الشارع الإيراني يستغيث من قطع خدمة الانترنت، ويريد العودة إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي أنه بإمكان الشباب الموهوبين حول العالم تقديم المساعدة للشعب الإيراني، واصفا هذه المساعدة بـ"فكرة مجنونة"، الغرض منها اصطفاف جميع خبراء التكنولوجيات حول العالم، بمن فيهم الخبراء الإسرائيليين والعرب والإيرانيين والأمريكيين والأوروبيين، وذلك لهدف واحد ممثل في مساعدة الشعب الإيراني.

ووصف بينيت الشعب الإيراني بأنه شعب "طيب" وتجدر بنا تقديم المساعدة له، داعيا إلى تحقيق "هدف مستحيل".

وتشهد المدن الإيرانية تظاهرات، منذ عدة أيام، للاحتجاج على قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود، وتطور الموقف، في مدن الأهواز، وسيرجان، وبوشهر، ومشهد، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.