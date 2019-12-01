بنغلادش تحظر السجائر الإلكترونية

أعلن مصدر مسؤول في قطاع الصحة في بنغلادش اليوم الأحد أن الحكومة تعتزم منع بيع واستخدام السجائر الإلكترونية وأجهزة التدخين الإلكتروني.

وأشار المصدر إلى أن قرار الحظر تزامن مع تحرك دول حول العالم لحظر مثل تلك الأجهزة التي ارتبطت بمخاطر صحية وإدمان لدى المراهقين.

وقال المسؤول في إدارة التوعية الصحية ورعاية الأسرة في وزارة الصحة شيخ يوسف هارون لوكالة "رويترز: "نعمل جاهدين لفرض حظر على إنتاج واستيراد وبيع السجائر الإلكترونية وكل أشكال التدخين الإلكتروني لتجنب المخاطر الصحية".

وكشف أن وزارة الصحة أخذت في الاعتبار الوفيات التي وقعت مؤخرا بسبب أمراض مرتبطة بالتدخين الإلكتروني في الولايات المتحدة.