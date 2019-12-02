ترامب يبحث هاتفيا مع نتنياهو الملف الإيراني

أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث خلال مكالمة هاتفية يوم الأحد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إيران وملفات أخرى.

موسكو - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان، إن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".



واختتم البيان أن: "الزعيمين بحثا التهديد الذي تمثله إيران بالإضافة إلى قضايا أخرى ثنائية وإقليمية مهمة".

هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، أن المسؤولين في البيت الأبيض والحكومة الأمريكية، يؤكدون أن واشنطن تشعر بالضيق، لأن خطة "صفقة القرن" قد توقفت منذ شهور.

وأضافت، أن "الوضع الحالي يخلق الإحباط والدهشة والغضب"، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بخيبة أمل شديدة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ويتحدث عنه سلبا.

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن ترامب قرر التخلي عن نتنياهو بعد فشله في الجولة الأولى من انتخابات أبريل/نيسان الماضي، فعمد إلى عدم مساعدته في الجولة الثانية، لافتة إلى أنه "ساعده في الجولة الأولى، حينما دعاه إلى زيارة البيت الأبيض وأعلن الاعتراف بهضبة الجولان وتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية".