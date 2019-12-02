"العدالة والتنمية" التركي لماكرون: ما محل القوات الفرنسية في أفريقيا دون غطاء أممي

قال المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي، عمر جليك، إنه يتعين سؤال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن طبيعة وجود قواته في القارة الإفريقية دون غطاء أممي.

أفادت وكالة "الأناضول" المحلية، أن عمر جليك، قال في مؤتمر صحفي بمقر الحزب "إنه يتعين سؤال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن طبيعة وجود قوات بلاده في القارة الإفريقية دون غطاء أممي".

وأضاف جليك "فرنسا آخر دولة وماكرون آخر زعيم يحق له القول بألا تنتظر تركيا دعم الناتو لقيامها بعملية نبع السلام" ضد الإرهابيين شمال شرقي سوريا".

وتابع "يتعين سؤال ماكرون، ماذا تفعلون في مالي أو بمناطق أخرى في إفريقيا؟ وما الغاية من عملياتكم التي نفذتموها دون قرارات أممية".

وأضاف أردوغان مخاطبًا الرئيس الفرنسي "سيد ماكرون، أنظر، أتحدث الآن من تركيا، وسأقول هذا في الناتو أيضا، عليك أن تفحص موتك الدماغي أولًا".

تأتي انتقادات جليك عقب تصريحات أدلى بها الرئيس رجب طيب أردوغان، الجمعة الماضية، اعتبر فيها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، يعاني من "موت دماغي" (وليس الناتو) ودعاه لمراجعة طبيب.

وتابع الرئيس التركي "هل من شأنك الحديث عن إخراج تركيا من الناتو أو إبقائها؟ هل تمتلك صلاحية اتخاذ قرارات كهذه؟".

وشدّد أردوغان على أن "فرنسا تتجاهل مخاوف تركيا في سوريا، وتحاول في الوقت ذاته أن تجد لنفسها موطئ قدم في هذا البلد".

وأكمل: "أنت (ماكرون) لا تفي بالالتزامات التي يجب عليك الوفاء بها للحلف، ولا تدفع الأموال المستحقة للناتو، وفي النهاية أنت تتفاخر".