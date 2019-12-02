مستشارة البيت الأبيض: اتفاق للتجارة بين أمريكا والصين ممكن قبل نهاية العام

نوهت كيليان كونواي، مستشارة البيت الأبيض، عن إمكانية حدوث اتفاق بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية لمعالجة المشاكل الاقتصادية للبلدين

ونقلت "رويترز" أن مستشارة بارزة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قالت اليوم الاثنين إن اتفاقاً للتجارة بين الولايات المتحدة والصين ما زال ممكنا قبل نهاية العام، مضيفة أن المرحلة الأولى من الاتفاق يجري كتابتها.

وسأل الصحفيون مستشارة البيت الأبيض كيليان كونواي عما إذا كان ما زال بالإمكان التوصل إلى اتفاق هذا العام لمعالجة بعض النزاعات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، فأجابت قائلة "بالتأكيد".