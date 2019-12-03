وزير جديد في إدارة ترامب ومجلس الشيوخ يصادق

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم أمس الاثنين، بأغلبية كبيرة على تعيين دان بروييت كثاني وزيرا للطاقة في إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وذكرت وكالة "رويترز" أن مجلس الشيوخ ذات الأكثرية الجمهورية وافق على تعيين بورييت (57 عاما) في المنصب بأغلبية 70 صوتا ضد 15 صوتا.

وكان بروييت واحدا من أبرز أعضاء جماعة ضغط لصالح شركة فورد موتور، وهو ممن يعتقدون أن الوقود الأحفوري سيلبي جزءا كبيرا من احتياجات العالم من الطاقة لعقود طويلة.

وسيحل بروييت محل ريك بيري الذي استقال يوم الأحد الماضي، في خضم تحقيق يجريه مجلس النواب الأمريكي بشأن مساءلة ترامب، وذلك لدوره كأحد "الأصدقاء الثلاثة" الذين أشرفوا على سياسة خارجية موازية في أوكرانيا بتوجيه من رودي جولياني محامي ترامب الشخصي.

وواجه بروييت في جلسة المصادقة على تعيينه الشهر الماضي أسئلة وجهها السناتور الديمقراطي رون وايدن بخصوص دوره في أوكرانيا. وقال إن دوره كان يركز على كيف يمكن لإمدادات الطاقة الأمريكية أن تساعد أوكرانيا على إيجاد بديل للوقود القادم من روسيا.