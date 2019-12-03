طائرة رئيس وزراء كندا تتضرر من حادث اصطدام

وذكرت قناة "CTV" أن طائرة رئيس الوزراء الكندي الرئيسية تضررت من حادث اصطدام. واصطدمت الطائرة بمنشأة في مطار عسكري في مدينة ترينتون الكندية في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2019. وينتظر أن يتم إصلاح الأضرار التي لحقت بها خلال عام تقريبا لتعود الطائرة إلى الخدمة في أغسطس/آب 2020.

وسيطير ترودو إلى اجتماع قمة حلف شمال الأطلسي في لندن على طائرة أخرى تابعة للقوات الجوية الكندية. ويشار إلى وجود 4 طائرات أخرى يمكن أن يستخدمها رئيس وزراء كندا عند الضرورة.