ستولتنبرغ: يجب إجراء حوار مستمر بين "الناتو" وروسيا

أعرب أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، عن رغبته في وجود علاقات جيدة بين "الناتو" وروسيا، داعيا المنظمة للحوار بشكل متواصل مع موسكو.

القاهرة - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في لندن، قبيل انطلاق قمة الحلف، "حلف الناتو يجب أن يظل هناك حوار مستمر مع روسيا، فهي أكبر جار، ونود أن يكون هناك علاقات جيدة".

واستطرد أن "روسيا انتهكت معاهدة الحد من الصواريخ متوسطة المدى، والناتو يجب أن يكون جاهزا للرد بشكل منسق وكاف".

وأوقف الناتو التعاون العلمي والعسكري مع روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية، في الأول من أبريل/ نيسان عام 2014، ومع ذلك تقرر الإبقاء على قنوات اتصال مفتوحة في اللجنة التنظيمية النووية على مستوى السفراء وما فوق.

وأعلن ستولتنبرغ، بوقت سابق، أنه من المتوقع خلال اجتماع "الناتو" المقرر في الفترة من 3 إلى 4 ديسمبر/ كانون الأول في لندن، إثارة مسألة تنسيق السياسة مع روسيا الاتحادية، وكذلك الوضع بعد فسخ معاهدة الحد من انتشار الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

ويشار في هذا الصدد إلى أن روسيا تدعو حلف "الناتو" لإعادة النظر بالعلاقات الحالية بينهما، على الرغم من الخلافات حول عدد من القضايا.