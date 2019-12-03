إيران تقترح على اليابان تنظيم زيارة لروحاني إلى طوكيو

اقترحت إيران على اليابان تنظيم زيارة للرئيس حسن روحاني إلى طوكيو؛ بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) نقلا عن مصادر.

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت الوكالة أن "إيران استشارت اليابان حول رأيها في زيارة الرئيس الإيراني لها، وذلك عبر رسالة نقلها نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، وذلك خلال زيارته الممتدة منذ الاثنين".

وأوضحت الوكالة أنه في حال وافقت اليابان، فسوف تكون الزيارة الأولى لرئيس إيراني للبلاد منذ زيارة الرئيس السابق، محمد خاتمي عام 2000.

ولفتت "كيودو" إلى أن "اليابان ستدرس جدوى المقترح بعناية، فيما تتمنى إيران تنفيذها مبكرا".

وتسعى إيران، عبر التواصل مع اليابان، الحليف الأمني المقرب من واشنطن، إلى البحث عن مخرج من الحصار الاقتصادي المفروض عليها من الولايات المتحدة جراء انسحاب الأخيرة من الاتفاق النووي للعام 2015 حول نشاط إيران النووي.

وذكرت الوكالة بزيارة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، إلى إيران في حزيران/ يونيو الماضي، كأول زعيم ياباني يقوم بذلك منذ 1978 على أمل خلق حوار بين طهران وواشنطن.

وكان روحاني قد رحب بمساعي اليابان لتهدئة التوتر في الشرق الأوسط. حسبما ذكر عراقجي الثلاثاء، نقلا عن الخارجية اليابانية.