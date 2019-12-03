بشأن النووي الإيراني… ريابكوف: فات أوان الحفاظ على خطة العمل الشاملة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، أن أطراف خطة العمل الشاملة حول البرنامج النووي الإيراني يحاولون قدر الإمكان الحفاظ عليها، لكن أعتقد أن "الأوان قد فات".

موسكو - سبوتنيك . وقال ريابكوف، اليوم الثلاثاء، في مقابلة مع مركز التحليل الروسي "بير-سنتر": "أتمنى الأفضل. لكن، بشكل عام، أعتقد أن الأوان قد فات. ربما سيحدث شيء آخر بمرور الوقت. لكنه سيكون شيئا مختلفا".

وأكد ريابكوف، أن الأطراف تحاول "الحفاظ، قدر الإمكان، على الاتفاقيات القائمة ،" لأنها أثبتت "فعاليتها".

وتابع ريابكوف: "لم يكن هناك أي خلل، كل شيء كان يعمل. ولكن بعد ذلك، اتضح أن الظروف المحيطة قوية جدًا لدرجة أنه لا يوجد الآن يقين ما إذا كان من الممكن الحفاظ على خطة العمل الشاملة".

وفي سياق متصل، أعلن المدير العام الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أمس الإثنين، أنه يعتزم زيارة إيران في أقرب وقت، مشيرا إلى ضرورة التنسيق أولا، مع الجانب الإيراني في هذا الشأن.

وقال غروسي خلال لقاء صحفي: "هذه الزيارة إلى إيران ستحدث، لكن لا أعرف متى، أعتقد أنها ستكون في المستقبل القريب نسبيا".

وأضاف غروسي: "قريبا جداً، ستكون هناك اتصالات مع السفير الإيراني في فيينا، وكبار المسؤولين في طهران، وسنبدأ بالتخطيط (للزيارة)".

وأكد غروسي أنه لا يرغب في الحديث عن تحديد الموعد، لافتا إلى أنه لم يبحث بعد، هذه الزيارة مع الجانب الإيراني، وأنا عازم على إقامة نوع مختلف من العلاقات مع إيران، موضحا أنها ستكون بناءة ومبنية على أسس الاحترام المتبادل.

يذكر في هذا الصدد أن المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وافق أمس الإثنين، في جلسة خاصة، على تعيين غروسي في منصب الرئيس الجديد للوكالة، ليبدأ مهامه في الـ 3 من كانون الأول/ ديسمبر.