تركيا تعلن ترحيل 5 إرهابيين أجانب إلى ألمانيا

وكان إسماعيل جاتاكلي متحدث الداخلية التركية، قد أعلن في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بدء ترحيل الإرهابيين إلى بلادهم.

#عاجل | #الداخلية_التركية: ترحيل 5 مقاتليين إرهابيين أجانب يحملون الجنسية الألمانية إلى بلادهم الثلاثاء — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 3, 2019

​وقال متحدث الداخلية، إن "تركيا عازمة على ترحيل الإرهابيين الأجانب، الذين ألقي القبض عليهم إلى بلدانهم".

ومطلع نوفمبر الماضي، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن بلاده

"ليست فندقا لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى".

وأعلن صويلو، نهاية الشهر الماضي، عن ترحيل 11 مواطنا فرنسيا من تنظيم "داعش" الإرهابي إلى بلادهم، مطلع ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وقال الوزير إن "تركيا سترحل 11 من مقاتلي تنظيم داعش" الفرنسيين المسجونين لديها في بداية ديسمبر/ كانون الأول، حيث تمضي أنقرة في تنفيذ برنامج ترحيل تسبب في توتر العلاقات مع بعض حلفائها".