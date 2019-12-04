المفوضية الأوروبية: موحدون لمواجهة التهديدات الأمريكية لفرنسا

أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية دانيال روزاريو أن المفوضية، صاحبة الصلاحيات في ملف التجارة الأوروبي، سترد على أي ضريبة تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على البضائع الفرنسية بكل الوسائل الممكنة.

وأكد المتحدث باسم المفوضية على ضرورة التريث في التعامل مع التهديدات الأمريكية التي لم تصل إلى مستوى التنفيذ العملي بعد، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية "إكي".

وأشار إلى أن المفوضية ستتحرك ضمن أطر منظمة التجارة العالمية، وقال: "نحن نرى أن هذه المنظمة هي المكان المناسب لحل النزاعات، ولكننا نأمل التوصل إلى حل ودي مع واشنطن قبل ذلك".

وتخطط إيطاليا مع العديد من الدول الأوروبية لفرض ضرائب على البضائع الأمريكية "للرد بالمثل"، مما سيؤدي إلى استفزاز الطرف الأمريكي، وسيضع تلك الدول تحت الضغط بحسب الوكالة.

يذكر أن الولايات المتحدة لوّحت بفرض ضرائب قد تصل إلى 100% على بضائع فرنسية بسبب قيام باريس بفرض ضريبة على عمالقة الإنترنيت، ما يعتبر تمييزاً بنظر الأمريكيين.