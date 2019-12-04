وكالة: "أرامكو" تنوي تحديد أسعار أسهمها عند 32 ريالا

تنوي شركة "أرامكو" السعودية تسعير أسهمها عند 32 ريالا للسهم، حيث جمع اكتتاب المؤسسات 189 مليار ريال بنهاية اليوم الـ17 للطرح.

ذكرت ذلك وكالة "بلومبرغ"، مشيرة إلى إن شركة أرامكو السعودية تنوي تسعير أسهمها عند 32 ريالا للسهم.

وقال التقرير: "يعتبر سعر 32 ريالا لأسهم أرامكو الحد الأعلى من نطاق التسعير، الذي أعلنته الشركة قبل بدء الاكتتاب، الذي تراوح بين 30 و32 ريالا".

وقالت شبكة العربية: "تنتهي فترة عملية بناء سجل الأوامر اليوم الأربعاء".

وانتهى اكتتاب شريحة الأفراد في أسهم أرامكو، الخميس الماضي، وضخ 9.4 مليون مكتتب أكثر من 4.47 مليار ريال عبر الاكتتاب في نحو 5.1 مليار سهم من الشركة، لتتم تغطية شريحتهم بمرة ونصف المرة.

وبناء لدفتر أوامر المؤسسات في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، تخطط أرامكوا لبيع 5.1 % من أسهمها في صفقة قد تجمع ما يصل إلى 6.25 مليار دولار.

وبدأت أرامكو عملية البيع في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني. وبلغ حجم اكتتاب الأفراد 27.04 مليار ريال (7.21 مليار دولار) يوم الثلاثاء، حسب ما قالته سامبا كابيتال مديرة الاكتتاب.

وقالت أرامكو إنها تتوقع أن يغطي المستثمرون الأفراد ثلث الطرح على الأقل وأمامهم حتى 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، للاكتتاب ويُغلق الطرح الخاص بالمؤسسات في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول.