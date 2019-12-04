علم أحمر على المنازل التي لم يطعم أصحابها... معركة ضد الحصبة في ساموا

طلبت دولة ساموا المطلة على المحيط الهادئ من العائلات تعليق علم أحمر فوق المنازل التي لم يتم تلقيح أفرادها ضد الحصبة، بعد تفشي المرض في البلاد.

وبهدف مكافحة تفشي المرض طلبت الحكومة من العائلات تعليق الأعلام الحمراء خارج المنازل لتسهيك وتبسيط عمل الفرق الطبية.

وستقوم الفرق الطبيه بجولات في المدن والبحث عن المنازل التي لم يتم تلقيح أفرادها لتقوم بذلك على الفور.

Latest update: 4,052 measles cases have been reported since the outbreak with 171 recorded in the last 24 hours. To date, 60 measles related deaths have been recorded.



VACCINATION UPDATE: Graphic uploaded below - as of 3 December 2019. pic.twitter.com/C93BZL5AC2 — Government of Samoa (@samoagovt) December 3, 2019

ووصلت نسبة التطعيم في البلاد لهذه اللحظة إلى حوالي 55٪، وتعهد رئيس الوزراء تويلايبا سيليلي مالييليغاوي بالوصول إلى نسبة تزيد عن 90٪.

وقال خلال جولته في جناح المستشفى يوم الأربعاء "لن يصبح أطفالنا وشعبنا محصنين ضد أي وباء مستقبلي ما لم نحصل على تغطية تطعيم 100٪ تقريبا".

وبحسب البيانات الحكومية فقد أصيب حوالي أربعة آلاف شخص بالحصبة من بين 200 ألف، ومات منهم 60 شخصا حتى الآن، أغلبهم من الأطفال دون سن الخامسة، بحسب "بي بي سي".

وأعلنت ساموا حالة الطوارئ في نوفمبر/تشرين الثاني لمكافحة تفشي المرض وجعلت تلقي اللقاحات إلزاميا، وتم إغلاق جميع المدارس وحظر التجمع للأطفال دون سن 17.