بولندا تخصص لواء إنزال وطائرات مقاتلة لنظام التأهب في حلف الناتو

أعلن الرئيس البولندي، أنجيه دودا، أن بولندا ستخصص لواء إنزال وسربين من طائرات مقاتلة لنظام التأهب في حلف الناتو.

لندن – سبوتنيك. وقال دودا، اليوم الأربعاء، بعد انتهاء قمة الناتو في لندن "سيكون هناك 6 ألوية في حالة تأهب قصوى".

وأضاف "نحن، بولندا، سننضم إلى هذه المبادرة. هناك 6 ألوية، طاقم طيران لواء الإنزال السادس، الذي سيتوجب عليه أن يكون في حالة التأهب القصوى، وسربين من الطائرات المقاتلة".

هذا واختتمت، اليوم الأربعاء، فعاليات أعمال اليوم الثاني لقمة "الناتو" المنعقدة بمناسبة مرور 70 عاماً على تأسيس الحلف، بحضور قادة الدول الأعضاء فيه.