صحيفة: إيران تنقل صواريخ إلى العراق في الخفاء

ادعت مصادر استخبارية وعسكرية أمريكية أن إيران تقوم بنقل صواريخ قريبة المدى إلى العراق.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن إيران استغلت "فوضى متواصلة" في العراق لنصب ترسانة سرية من الصواريخ القريبة المدى في هذا البلد "في محاولة لتخويف الشرق الأوسط".

وبحسب المصادر الأمريكية، فإن هذه الصواريخ تشكل خطرا على حلفاء وشركاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وبالأخص إسرائيل، وقد تهدد القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة.

من جانبها قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن إيران لا تقوم بأي نشاط سري في العراق.