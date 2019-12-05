برلماني أوكراني يرجح عقد قمة بين بوتين وزيلينسكي

رجح نائب رئيس أكبر حزب في البرلمان الأوكراني "كتلة بيترو بوروشينكو"، أليكسي غونتشارينكو، اليوم الخميس، أن يلتقي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، قبل قمة "رباعية نورماندي" (فرنسا - ألمانيا - روسيا - أوكرانيا)، بصيغة مغلقة.

كييف - سبوتنيك . وقال غونتشارينكو، في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ستبدأ قمة "نورماندي" بلقاء ثنائي بين زيلينسكي وبوتين، أي أن المفاوضات الأولى ستعقد مباشرة بين زيلينسكي وبوتين، وبعدها فقط سيكون هناك لقاء عام لزعماء فرنسا وألمانيا وأوكرانيا وروسيا".

وأعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في وقت سابق، أن العمل جار من أجل عقد لقاء منفصل بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في العاصمة الفرنسية باريس، خلال قمة "نورماندي" في الـ 9 من ديسمبر/ كانون الأول 2019.

يذكر أن "رباعية نورماندي" الخاصة بتسوية الوضع في أوكرانيا كانت قد تشكلت في صيف عام 2014 في إقليم نورماندي، شمال غرب فرنسا، أثناء الاحتفالات بذكرى مرور 70 عاما على إنزال قوات التحالف في الحرب العالمية الثانية إلى الشاطئ الفرنسي. وتبحث "صيغة نورماندي" بمشاركة كل من روسيا، وفرنسا، وألمانيا، وأوكرانيا، تسوية الوضع في أوكرانيا.