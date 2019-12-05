مقتل 5 إثر انفجار غاز في منتجع تزلج بولندي

ذكرت السلطات المحلية، اليوم الخميس، إن خمسة أشخاص قتلوا في انهيار مبنى من ثلاثة طوابق في منتجع شتيرك البولندي للتزلج أمس الأربعاء بعد انفجار غاز.

ووفقا لوكالة "رويترز"، عثر على جثث ثلاثة بالغين وطفلين حتى الآن تحت الأنقاض.

وقال متحدث باسم الشرطة المحلية إن نحو ثمانية أشخاص كانوا بالمبنى، وأضاف أن رجال الإطفاء يواصلون البحث عن ضحايا آخرين.

وذكر التلفزيون البولندي أن نحو مئة من رجال الإطفاء و50 من أفراد الشرطة ينتشرون في الموقع.