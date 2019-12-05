"هواوي" ترفع دعوى على الولايات المتحدة بسبب استبعادها من صندوق إعانات حكومية

أعلنت شركة "​هواوي​" الصينية، اليوم الخميس، عن تقديمها شكوى ضد ​الولايات المتحدة احتجاجا على استبعادها من صندوق تمويلات فدرالية مخصص لتنمية ​البنى التحتية​ للاتصالات في المناطق النائية.

وأفادت قناة "سي إن إن" الأمريكية أن الشركة الصينية رفعت دعوى قضائية على الدولة الأمريكية بسبب خرق الأخيرة لقانون المنافسة العادلة.

وكانت قد استبعدت شركتا "هواوي" و"زد تي إي" الصينيتان اللتان تشتبه ​واشنطن​ بأنهما تقومان بالتجسس لصالح بكين، الشهر الماضي، من صندوق تمويلات بقيمة 8.5 مليار دولار أمريكي تديره هيئة الاتصالات الفدراليّة. وحظرت الهيئة على شركات الاتصلات الاستفادة من صندوقها للخدمات الشاملة لتمويل تجهيزاته من المجموعتين الصينيتن.

وكانت قد قدّمت "هواوي" كذلك، في مارس/آذار الماضي، شكوى في الولايات المتحدة ضدّ القانون المالي ل​وزارة الدفاع الأمريكية​، الّذي يمنع على الإدارات شراء معدّات وخدمات يوفّرها العملاق الصيني.