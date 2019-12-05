اختطاف 19 شخصا من طاقم ناقلة نفط تديرها شركة يونانية قبالة سواحل نيجيريا

أكدت شركة يونانية للنقل البحري أن قراصنة قاموا باختطاف 19 شخصا من أفراد طاقم ناقلة نفط خام قبالة سواحل نيجيريا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في الشركة اليونانية المشغلة للناقلة أن القراصنة هاجموا الناقلة على مسافة 77 ميلا بحريا من جزيرة بوني يوم الثالث من ديسمبر كانون الأول واحتجزوا 18 هنديا وواحدا من تركيا".

أشار المسؤول إلى أنه لا يزال سبعة آخرون من الطاقم على متن الناقلة، مؤكدا أنه لم يلحق ضرر بالسفينة ولا بحمولتها.

يذكر أن الناقلة العملاقة (نيف كونستيليشن) ترفع علم هونغ كونغ وتسع لحمل مليوني برميل من النفط وتديرها شركة نافيوس لتشغيل الناقلات.