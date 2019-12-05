بايدن في مقطع مصور: زعماء العالم يسخرون من ترامب

هاجم جو بايدن، الطامح للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تسجيل مصور انتشر بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووصفه بأنه أضحوكة بين زعماء العالم.

ويستند التسجيل المصور ومدته دقيقة واحدة على مقطع مصور التقط في قمة حلف شمال الأطلسي في بريطانيا هذا الأسبوع ظهر فيه رئيس وزراء كندا، جستن ترودو، يتحدث بسخرية مع قادة آخرين بالقمة عن مظهر ترامب في المؤتمرات الصحفية.

وكتب على التسجيل المصور، الذي تضمن رحلات أخرى لترامب في الخارج عبارة "العالم يضحك... نحتاج لزعيم يحترمه العالم".

وحقق التسجيل المصور الذي نشر على "تويتر" مساء أمس الأربعاء 6.7 مليون مشاهدة بحلول صباح اليوم الخميس، وفقا لـ"رويترز".

The world is laughing at President Trump. They see him for what he really is: dangerously incompetent and incapable of world leadership.



We cannot give him four more years as commander in chief. pic.twitter.com/IR8K2k54YQ — Joe Biden (@JoeBiden) December 5, 2019

من جانبه، قال تيم مورتو، المتحدث باسم حملة ترامب الانتخابية "مثلما قال الرئيس، يزعم بايدن أن زعماء في العالم أبلغوه بأنهم يريدون فوزه في الانتخابات. بالفعل هم يريدون ذلك".

ومضى يقول "هم يريدون مواصلة استغلال الولايات المتحدة مثلما فعلوا قبل أن يصبح ترامب رئيسا".

ويجادل ترامب بأن الرئيس السابق باراك أوباما، الذي كان بايدن نائبه، وقع اتفاقات تجارية وانتهج سياسات جعلت الدول الأخرى تحقق فوائد على حساب الولايات المتحدة.