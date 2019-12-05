الشرطة الفرنسية تعتقل 60 شخصا على خلفية احتجاجات مناهضة لإصلاحات قانون التقاعد

اعتقلت الشرطة الفرنسية، اليوم الخميس، نحو 60 شخصا في العاصمة باريس، عقب مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين، خلال احتجاجات على خلفية إصلاحات طالت قانون التقاعد في البلاد.

باريس – سبوتنيك. شهدت فرنسا اليوم إضرابا كبيرا، أدى إلى شل حركة النقل العام في معظم المدن الكبيرى، وعلى وجه الخصوص العاصمة باريس.

وعمت البلاد مظاهرات عارمة، حيث نظمت نحو 250 مظاهرة في عموم أنحاء البلاد.

وأفادت وزارة الداخلية الفرنسية بأن عدد المتظاهرين قدر بنحو 800 ألف في عموم أنحاء البلاد، موضحة أنه في باريس وحدها خرج نحو 65 ألف متظاهر، فيما أكدت الهيئة العامة للشغل أن عدد المتظاهرين وصل لنحو 1.5 مليون متظاهر، حوالي 250 ألف منهم كانوا في العاصمة باريس.

وشهدت ساحة الأمّة (بلاس دو لا ناسيون) وسط باريس مواجهات بين الشرطة وعدد من المتظاهرين.

هذا وأقفل 11 خط مترو (قطار الأنفاق) في باريس من أصل 16 بشكل تام، طيلة اليوم الخميس، فيما شهدت حركة 5 خطوط أخرى عرقلةً كبيرة، بالإضافة إلى إلغاء 90 بالمئة من الرحلات التي تربط بين المدن عبر القطارات.

وأغلق عدد كبير من الجامعات والمدارس في المدن الرئيسية، بسبب تعذر وصول الطلاب، كما شهدت حركة السير زحمةً شديدة نتيجة الضغط على الطرقات الرئيسية.

هذا ومن المتوقع أن يستمر الإضراب حتى يوم الاثنين المقبل وهو قابل للتمديد.

ويعد ملف مشروع إصلاح قانون التقاعد من أكبر التحديات التي ستواجهها إدارة الرئيس ماكرون خلال الأشهر المقبلة، إذ من المتوقع أن تستمر الإضرابات والتظاهرات نظرا لرفض النقابات مشروع القانون الجديد.