الشرطة الأمريكية: سقوط قتلى في تبادل لإطلاق نار مع مسلحين بولاية فلوريدا

وقالت الشرطة إن الحادث بدأ بعملية سرقة لمتجر مجوهرات بولاية فلوريدا يوم الخميس، ما أدى إلى اختطاف شاحنة تابعة لشركة "يو بي إس"، وعملية مطاردة كبيرة للمسلحين بشوارع مدينة "كورال جابلز".
وقال رئيس شرطة "كورال جابلز"، إدورد هوداك، في تصريح صحفي إن العديد من المشتبه بهم تبادلوا إطلاق النار مع عامل بمتجر المجوهرات.
December 5, 2019
وأظهرت لقطات مصورة ضباط الشرطة في مكان الحادث والعديد من آثار الحادث على الأرض. وأضاف هوداك إن امرأة تعمل في متجر المجوهرات أصيبت في الحادث، لكن لم يصب أحد آخر.
من جانبها، أكدت شرطة مدينة "ميرامار" وقوع عددا من القتلى من بينهم ضابط شرطة.
Confirming an officer involved shooting with multiple fatalities. More information to follow. pic.twitter.com/KFUxcrKfKN— Miramar Police (@MiramarPD) December 5, 2019
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