نيبينزيا: لدى روسيا والولايات المتحدة آفاق جيدة للتعاون ضمن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

أكد ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، أن لدى موسكو وواشنطن آفاق جيدة للتعاون ضمن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

موسكو - سبوتنيك. هذا وقد استقبل الرئيس ترامب الممثلين الدائمين لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في البيت الأبيض اليوم الجمعة.

وقال نيبينزيا لوكالة "سبوتنيك"، بعد زيارة البيت الأبيض: "شاركت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة كيلى كرافت بالحفل، لقد أظهرت روح تعميق هذا التعاون، شعور زملائي (من الدول الأخرى) اتجاهها جيد وأنا كذلك، ولقد لاحظنا هذا الأمر اليوم خلال اللقاء، أعتقد أن هناك آفاق جيدة".

وأشار نيبينزيا إلى أن موسكو تتعاون مع واشنطن في الأمم المتحدة يوميا، مؤكدا أن موسكو تتعاون مع واشنطن 24 على ساعة على مدار 365 يوما لهذا، "الحديث فقط عن آفاق غير منطقي لان التعاون قائم بالفعل بنشاط وبشكل وثيق مع الولايات المتحدة".

وقال البيت الأبيض في بيان: "دعا الرئيس ترامب الممثلين الدائمين لمجلس الأمن الدولي إلى العمل معا من أجل حل القضايا العالمية، بداية من إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وصولا إلى محادثات السلام في أفغانستان".

كما دعا ترامب الدبلوماسيين إلى اتخاذ تدابير حقيقة لمواجهة "الجهات الفاعلة الخبيثة التي تهدد الأمن العالمي والازدهار".