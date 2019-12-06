الشرطة الهندية تقتل 4 متهمين باغتصاب جماعي وقتل طبيبة بيطرية

قتلت شرطة ولاية تيلانغانا الهندية يوم الجمعة جميع المتهمين الأربعة في جريمة اغتصاب جماعي وقتل طبيبة بيطرية شابة وذلك في مواجهة مع الشرطة قرب بلدة "شادناغار" الهندية.

وقُتل المتهمون في وقت مبكر من صباح الجمعة عندما حاولوا الفرار أثناء اصطحابهم إلى مكان الحادثة بالقرب من بلدة "شادناغار"، على بعد حوالي 50 كم من حيدر أباد، بحسب وكالة "أنباء آسيا الدولية" الهندية.

Hyderabad: Senior Police officials arrive at the site of the encounter. All four accused in the rape and murder of woman veterinarian in Telangana were killed in an encounter with the police when the accused tried to escape while being taken to the crime spot. https://t.co/TB4R8EuPyr pic.twitter.com/7fuG87MP0m — ANI (@ANI) December 6, 2019

وكانت طبيبة بيطرية في منتصف العشرينيات من عمرها تعرضت في مدينة حيدر أباد الجنوبية لاغتصاب جماعي على أيدي أربعة أشخاص قبل أن يحرقوا جثتها في الـ27 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وكان المتهمون الأربعة رهن الاحتجاز القضائي في سجن شيرلابالي المركزي في حيدر أباد.

واندلعت احتجاجات منددة بحادث الاغتصاب في مدن في أنحاء الهند، الاثنين الماضي، وطالب المحتجون بعقوبات صارمة وسريعة بما في ذلك الإعدام العلني لوقف الجرائم ضد المرأة.

وقالت الشرطة إن الطبيبة البيطرية تعرضت للاغتصاب والخنق وتم إضرام النار في جثتها في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني على مشارف مدينة حيدر اباد بجنوب البلاد. وتم القبض على أربعة رجال تتراوح أعمارهم بين 20 و28 عاما على صلة بالجريمة،