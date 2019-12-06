سقوط طائرة هليكوبتر في ولاية مينيسوتا الأمريكية ومقتل 3 جنود

قال حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز إن طائرة هليكوبتر من طراز بلاك هوك سقطت في وسط الولاية يوم الخميس مما أدى إلى مقتل كل الجنود الثلاثة الذين كانوا على متنها وعددهم ثلاثة، بعد أن فقدت الاتصال بالحرس الوطني في مينيسوتا خلال رحلة طيران لأغراض فحص الصيانة.

وتجمعت طواقم الطوارئ في موقع الحادث. ولم يتم نشر أسماء طاقم الطائرة لكن حاكم مينيسوتا قال في إفادة صحفية إن الجهات المختصة ستبدأ تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث، بحسب "رويترز".

وأضاف والز "عند الساعة 1400 تقريبا اليوم سقطت طائرة هليكوبتر تابعة للحرس الوطني لمينيسوتا طراز بلاك هوك يو اتش-60 على بعد 16 ميلا تقريبا جنوب غربي سانت كلاود" في إشارة إلى مدينة في المنطقة الوسطى بالولاية.

وتابع "أدى حادث التحطم إلى مقتل جميع أفراد الطاقم الثلاثة".

وفي وقت سابق، قال الحرس الوطني الأمريكي على "تويتر" يوم الخميس إن طواقم الطوارئ في مينيسوتا تبحث عن طائرة هليكوبتر من طراز بلاك هوك بعد فقد الاتصال بها خلال رحلة طيران لأغراض فحص الصيانة.

Three soldiers from the Minnesota National Guard were killed today when a UH-60 Black Hawk helicopter from the Minnesota National Guard's Army Aviation Safety Facility in St. Cloud went down southwest of St. Cloud, Minnesota. — MN National Guard (@MNNationalGuard) December 6, 2019

وأضاف الحرس الوطني في تغريدة أن الطائرة وهي من طارز بلاك هوك يو إتش-60 كانت قد أقلعت من سانت كلاود بولاية مينيسوتا وعلى متنها ثلاثة جنود قبل فقد الاتصال بها عند حوالي الساعة 2 ظهرا بالتوقيت المحلي.