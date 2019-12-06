تجارب إسرائيلية لإطلاق صواريخ تحمل رؤوسا نووية... فيديو وصور

كشفت قناة عبرية، صباح اليوم الجمعة، النقاب عن إجراء إسرائيل لتجربة صاروخية لاعتراض صواريخ بالستية وسط البلاد، تحمل روؤسا نووية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن منظومة الدفاع الجوية الإسرائيلية قامت بإجراء تجربة صاروخية في سماء وسط ‎البلاد، لاعتراض صواريخ باليستية وبعيدة المدى.

وأفادت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني بأن التجربة كان مخططا لها من قبل، وتم كما خطط لها أيضا، دون ذكر تفاصيل أخرى.

תיעוד מניסוי השיגור שבוצע מבסיס במרכז

(צילום: ד.ל, עומר פרי) pic.twitter.com/hJn4g9pzoZ — כאן חדשות (@kann_news) December 6, 2019

ومن جانبها، قالت القناة العبرية الـ"13"، صباح اليوم الجمعة، إن إسرائيل تقوم بتطوير سلسلة من صواريخ أرض أرض من طراز يريحو التي يصل مداها إلى آلاف الكيلومترات وقادرة على حمل رؤوس نووية.

מערכת הביטחון ביצעה הבוקר בהצלחה ניסוי שיגור של "מערכת הנעה רקטית" מבסיס במרכז הארץ. הניסוי נקבע מראש ובוצע כמתוכנן@ela1949 — כאן חדשות (@kann_news) December 6, 2019

وأكدت القناة العبرية أن سكان منطقة غوش دان بوسط إسرائيل شاهدوا بوضوح إطلاق الصواريخ واختبارها، وذلك دون ذكر تفاصيل، وهو ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية من قبل.

הניסוי הבוקר הוא ככה''נ של טיל הקרקע-קרקע יריחו 4 - המיועד למרחק אלפי ק''מ ובעל יכולת נשיאת ראש קרב גרעיני https://t.co/YvG7dxdTlF — Rotter Net (@RotterNet) December 6, 2019

فيما أشار الموقع الإلكتروني العبري "روتر" إلى أن إسرائيل أجرت تجربة مهمة وهي إطلاق صاروخ أرض أرض من نوع "يريحا 4" أو "أريحا 4" وهو صاروخ بعيد المدى يصل لألفي كيلو متر، ويمكنه حمل روؤس نووية، وذلك حيث شاهدوه المواطنون العاديون في سماء منطقة غوش دان بوسط إسرائيل.

שובל לבן בשמי גוש דן: צפו בניסוי הטיל ששוגר מבסיס במרכז הארץ • @OrHeller עם הפרטים המלאים >> https://t.co/1lpTgcuTzr



(צילום: ניר פורר) pic.twitter.com/sVYDCNucPL — חדשות 13 (@newsisrael13) December 6, 2019

ولفت الموقع الإلكتروني إلى أن الصاروخ قد أطلق من قاعدة عسكرية إسرائيلية بوسط إسرائيل.