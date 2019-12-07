غسان سلامة: إيطاليا تشارك بنشاط في مسيرة برلين حول ليبيا لأن لديها مخاوفها ومصالحها

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، اليوم السبت، أن إيطاليا تشارك بنشاط في مسيرة برلين حول ليبيا، لأن لديها مخاوف تتعلق بالإرهاب ومصالح فيها أيضا.

روما- سبوتنيك. وقال سلامة في حديث لوكالة سبوتنيك: "إيطاليا تشارك بنشاط في مسيرة برلين، وحضرت كل الاجتماعات، وإيطاليا دعت مع فرنسا إلى اجتماع وزاري على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضأ لدعم مسيرة برلين، إيطاليا ليست غائبة عن كل عمل مسيرة برلين وآمل أن تجتمع لجنة المتابعة بعد الاجتماع السياسي، أن تعقد أحد اجتماعاتها في روما، وفي العواصم الأخرى للدول المشتركة في برلين".

وتابع قائلا:

لقد شجعت السيد وزير الخارجية على زيارة ليبيا، وإني على تواصل دائم مع الطرف الإيطالي الذي أفهم أنه له مخاوف تتعلق بالإرهاب وتتعلق بالهجرة، وله مصالح تتعلق بالنفط وتتعلق بالشركات الإيطالية، أنا أعتقد أن هذه المخاوف وهذه المصالح الإيطالية يجب أخذها بعين الاعتبار.

وأوضح المبعوث الأممي، أهمية الدور الروسي في حل النزاع في ليبيا: "أنا على تواصل مع ممثلي روسيا الاتحادية، وأيضا روسيا الاتحادية تحضر كل الاجتماعات كل ثلاثة أسابيع في برلين، وأنا زرت روسيا وعلى تواصل مع السيد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والسيد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أولا لأن روسيا دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، ثانيا لأن لها وجود ما في ليبيا".

وتشهد العاصمة الإيطالية روما، أعمال فعاليات النسخة الخامسة لمؤتمر حوار المتوسط، الذي يعقد في الفترة ما بين 5-7 ديسمبر 2019، بمشاركة كل من مصر وليبيا والأردن ولبنان وتونس وتركيا وغيرها من دول المتوسط والعالم.