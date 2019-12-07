إطلاق صافرات الإنذار في البلدات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة

دوت صافرات الإنذار مساء اليوم السبت في عدد من البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، عقب رصد إطلاق قذائف صاروخية من القطاع.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان له "تم تفعيل التنبيه في منطقة غلاف غزة، وفي مدينة سديروت"، مضيفا أن "التفاصيل قيد المراجعة".

وأفادت القناة "13" الإسرائيلية بأن "منظومة القبة الحديدية اعترضت قذيفة دون وقوع إصابات أو أضرار".

وكان تظاهر مئات الفلسطينيين، مساء يوم الجمعة، من كافة ميادين قطاع غزة صوب السياج الحدودي الفاصل في الجمعة الثالثة والثمانين لمسيرات العودة وكسر الحصار، تنديدا بالحصار المفروض على قطاع غزة منذ 12 عاما، بدعوة من الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار التي دعت أهالي غزة للتظاهر والتعبير عن رفضهم للحصار الإسرائيلي.