وكالة تنشر تفاصيل جديدة عن السعودي المتهم بتنفيذ "هجوم القاعدة الأمريكية"

كشفت مجموعة تراقب المحتوى المتطرف على الإنترنت، أن الطيار السعودي المتهم بقتل ثلاثة أشخاص داخل قاعدة بحرية أمريكية في ولاية فلوريدا الأمريكية، نشر، على ما يبدو، انتقادا لحروب الولايات المتحدة الأمريكية على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل تنفيذ الهجوم.

وقالت وكالة "رويترز"، اليوم السبت، نقلا عن المجموعة، إن السعودي المتهم نقل اقتباسا لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، قبل ساعات من تنفيذه الهجوم.

وأضافت: "لم يكشف المحققون الاتحاديون أي دوافع وراء هذا الهجوم ، الذي وقع، فجر الجمعة، عندما قيل إن المتدرب السعودي بدأ في إطلاق النار من مسدس داخل قاعة دراسية بقاعدة بينساكولا الجوية التابعة لسلاح البحرية الأمريكي".

وقالت السلطات الأمريكية إن "نائبا لقائد الشرطة قتل المهاجم منهيا ثاني هجوم دام يقع داخل قاعدة عسكرية أمريكية خلال أسبوع واحد"، مشيرة إلى أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصل بعدها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليعبر عن تعازيه ويتعهد بتعاون المملكة مع التحقيق.

وأكدت السلطات أن المشتبه من أفراد القوات الجوية الملكية السعودية، وكان موجودا في القاعدة ضمن تدريب عسكري يهدف لدعم قوات الحلفاء.

وقالت "رويترز"، إن السلطات رفضت كشف اسم المهاجم أو ضحايا الهجوم، غير أن مسؤولين أمريكيين، طلبا عدم نشر اسميهما، قالا إن المشتبه به هو الملازم ثاني محمد سعيد الشمراني، بينما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مصدر مطلع على المراحل الأولى من التحقيق، دون ذكر اسمه، قوله إنه "يجري التحقيق في فلوريدا مع ستة سعوديين آخرين شوهد ثلاثة منهم يصورون الحادث".

وذكر سعد بن حنتم الشمراني، وهو أحد أعمام المشتبه به، متحدثا لشبكة (سي.إن.إن) من السعودية، إن عمره كان 21 عاما وإنه كان محبوبا وحسن التعامل مع أسرته والمجتمع وإنه كان شخصا ملتزما وأمينا ومواظبا على أداء الصلوات.

وقال موقع "سايت"، الذي يراقب مواقع المتشددين على الإنترنت، إن المشتبه به نشر على ما يبدو مبررا للهجوم الذي خطط له في تغريدة باللغة الإنجليزية على "تويتر" قبل ساعات من بدء الهجوم، وأشار المشتبه به إلى الحروب الأمريكية في الشرق الأوسط وعبر عن كرهه للشعب الأمريكي بسبب "ارتكابه جرائم ليست فقط ضد المسلمين ولكن أيضا ضد الإنسانية".

وذكر تحليل موقع سايت أن المشتبه به انتقد كذلك دعم واشنطن لإسرائيل ونقل مقولة لزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن، الذي دبر هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول، بينما قالت "رويترز" إنه لم يتسن لها، التحقق من مصداقية هذا الحساب على "تويتر" أو التغريدة المنشورة، بينما قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن تويتر أوقفت الحساب يوم الجمعة. ولم ترد الشركة حتى الآن على طلب للتعليق.

ويعمل في القاعدة الأمريكية نحو 16 ألف عسكري و7400 مدني، بحسب الموقع الالكتروني لقاعدة بينساكولا.

يذكر أن حادث آخر وقت الأربعاء الماضي، قام فيه بحار بإطلاق الرصاص على ثلاثة مدنيين في قاعدة بيرل هاربور التاريخية في هاواي مما أدى إلى مقتل اثنين منهم قبل أن ينتحر.