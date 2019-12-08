تزامنا مع قمة الأمم المتحدة للمناخ... عصيان مدني راقص في مدريد

أغلق مئات المحتجين أحد أهم شوارع العاصمة الإسبانية مدريد يوم السبت وهم يرقصون للمطالبة بإجراء ضد تغير المناخ فيما وصفوه بعصيان مدني راقص.

وتسبب الاحتجاج الذي دعت إليه الحركة الخضراء التي تتمتع بشعبية (إكستينكشن ريبليون) في إغلاق شارع جران فيا، وهو شارع تجاري، بحسب "رويترز".

Outside #COP25, Indigenous leaders and people from all over the world are marching through the streets of Madrid in a #Fridays4Future demonstration. Protesters chant, “What do we want? Climate justice! When do we want it? Now!” pic.twitter.com/sYoPr5gLwk — Democracy Now! (@democracynow) December 6, 2019

ولوح المحتجون بالأعلام ورقصوا على أنغام عدد من الأغاني من بينها الأغنية الكلاسيكية (ستايين آلايف) لعام 1977 لفريق بي جيز الغنائي.

وقالت جوان، وهي أسترالية تعيش في مدريد منذ 18 شهرا، لرويترز "جربنا جميع الوسائل العادية الآمنة: الالتماسات، المسيرات، كتابة رسائل للسياسيين، وبالتالي فإن كل ما نستطيع الآن فعله هو العصيان المدني".

وقالت أيضا بينما يرقص المحتجون الآخرون حولها "نحن هنا في جران فيا في مدريد نقوم بعصيان مدني عبر مرقص".

وعلى الرغم من درجة الحرارة المنخفضة رقصت متظاهرات عاريات الصدور عبر الشارع.

ويواكب الاحتجاج استضافة مدريد لقمة الأمم المتحدة السنوية للمناخ التي افتتحت يوم الاثنين بنداء من الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش طالب فيه بألا نكون "الجيل الذي... ضيع الوقت حتى احترق الكوكب".

وعندما تنتهي القمة يوم 13 ديسمبر كانون الأول يأمل المفاوضون في حل الخلافات الباقية حول كيفية تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في باريس عام 2015 لتجنباحتباس حراري كارثي.